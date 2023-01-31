السامرائي وطالباني يؤكدان على تذليل الخلافات بين بغداد وأربيل

وذكر المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير "إستقبل نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، واكد على ضرورة تحقيق التفاهمات المشتركة وتذليل كل الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل".واشار السامرائي، الى "اهمية تشريع القوانين التي تخدم الطرفين وتنهي حالة الخلافات وتسهم في تحقيق الاستقرار السياسي".