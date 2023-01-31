السوداني: اساند القضاء بمحاسبة زهير وحوار قاضي تحقيق الكرخ كان شجاعاً

اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مساندته للقضاء بمحاسبة المتهم "نور زهير" على خلفية الامانات الضريبية، فيما أعتبر أن حوار قاضي تحقيق الكرخ ضياء جعفر كان شجاعاً.

وقال السوداني في حوار مع "التلفزيون الرسمي"، إن "قرار القبض والافراج لنور زهير ليس حكوميا بل قرار قاضي".

وأضاف "ادعم القضاء واساندهم في محاسبة المتهم"، مشيراً الى أن "الحوار الشجاع الاخير لقاضي محكمة تحقيق الكرخ ضياء جعفر كان واضحاً وبين ابعاد القضية في التحديد".

واثبتت ايضاحات القاضي ضياء جعفر بخصوص سرقة القرن وآليات مكافحة الفساد وتوجه القضاء بصورةٍ شاملة، صحتها وفق تصريحات رئيس الوزراء ودفعه بأتجاه الإشادة بالقضاء وإيضاحات القاضي.

وخلال الأشهر الماضية، تم الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.