رئيس الجمهورية: يجب إعادة النظر بمشروع القانون الجديد لمجالس المحافظات

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس الجمهورية تحدث خلال اللقاء عن ضرورة الزيارات الميدانية للمحافظات للوقوف على حجم المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين والعمل على تذليلها"، مشيراً إلى" وجوب دعم المحافظات وموازناتها والخدمات المقدمة لأهاليها، وضرورة تفعيل نصوص الدستور والقوانين في ما يتعلق باللامركزية الإدارية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات بما يساعد في مكافحة الفساد والقضاء عليه والارتقاء بالمستوى العام للمحافظات".وأوضح رئيس الجمهورية "أهمية إعادة النظر بأعداد أعضاء مجالس المحافظات في مشروع قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، مشيراً إلى "ضرورة معالجة صرف الأموال المخصصة للمحافظات للنهوض بواقعها العمراني والخدمي، إضافة إلى إنشاء مدن جديدة متكاملة في الخدمات المقدمة والبنى التحتية".وأكد أن "الاستقرار الأمني والسياسي سيساعد في فتح الآفاق أمام الاستثمار، كما بيّن أهمية تطوير هذه الفرص للنهوض بواقع البلاد وتأمين الرفاه والاستقرار لأبناء الشعب".