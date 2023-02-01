الاعرجي وأمير الطائفة الايزيدية يبحثان ملف قضاء سنجار

وذكر المكتب الاعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير"استقبل بمكتبه، أمير الطائفة الأيزيدية في العراق والعالم، ورئيس المجلس الروحاني الأيزيدي الأعلى، الأمير حازم تحسين بك، والوفد المرافق له".واكد الاعرجي، أن "العراق بلد يحتضن كل طوائفه تحت خيمة الوحدة والتآخي بين جميع أبنائه"، مشيرا إلى أن "ما جرى للأيزيديين على يد العصابات الإرهابية هو وصمة عار تلاحق أعداء الإنسانية والحياة".وجدد الأعرجي، التأكيد على "احترام كل ما هو مقدس لدى الناس من عبادات وعادات وتقاليد، مبينا أن العراق سيبقى جميلا وموحدا بمكوناته وتنوعه".وشهد اللقاء، بحسب البيان، "بحث ملف قضاء سنجار، والتأكيد على استمرار التعاون بين الأهالي والأجهزة الأمنية، للحفاظ على الأمن الاستقرار في القضاء".