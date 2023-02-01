الحكيم يؤكد للسفير الإيطالي: استقرار العراق مقدمة لاستقرار المنطقة

وذكر بيان لمكتب الحكيم ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "بحث مع السفير الايطالي في العراق ماوريتيسيو كريكانت تطورات الاحداث إقليميا ودوليا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وروما خاصة بعد زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى العراق، مبينا أن العراق منفتح على الجميع بما يحقق مصالحه ويحفظ سيادته".وأضاف، أن "العراق يراكم الإيجابيات وقادر على تحويل التحديات إلى فرص، وأن استقراره مقدمة لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى شواهد التاريخ القريب التي تؤكد هذه الحقيقة".من جانبه، أكد السفير الإيطالي "دعم بلاده للحكومة العراقية، لافتاً إلى أهمية استثمار الفرص الواعدة في مجال الإعمار والخدمات".