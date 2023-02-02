اليوم.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن وضع العراق

وذكرت البعثة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في العراق".وأضافت، أن " الجلسة ستعقد في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد".وذكرت: "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إحاطة بشان التطورات في العراق وكذلك بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".