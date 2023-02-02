خلافات البيت الكردي على طاولة علاوي وطالباني.. اليك تفاصيل اللقاء

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ورد لـ "السومرية نيوز"، أن "علاوي، استقبل اليوم بمكتبه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان ودرباز كوسرت عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني".واضاف، انه "خلال اللقاء جرى الحديث عن الاوضاع في العراق وسبل تعزيز الامن والاستقرار، بالاضافة الى دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي ودعم جهودها في مجال مكافحة الفساد بالاضافة الى بحث ملف العلاقات بين المركز والاقليم اذ جرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار البناء وصولاً للتفاهمات وحل المشاكل العالقة"وأتم البيان، ان "اللقاء ناقش ايضاً خلافات البيت الكردي، حيث دعا علاوي الى توحيد المواقف ونبذ هذه الخلافات والركون الى طاولة حوار وطني بناء وهادف بإشراف مسعود بارزاني"، مؤكداً ان "استقرار كردستان سيعزز الاستقرار في عموم البلاد وابدى علاوي استعداده للوساطة بين الاطراف سعياً منه لتحقيق هذا الحوار وتقريب وجهات النظر وحل الامور عراقياً بعيداً عن اي تدخلات اقليمية".