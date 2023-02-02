بزيارة رسميَّة.. وزير الخارجيَّة السعودي يصل بغداد

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، وصول وزير الخارجيَّة السعودي إلى بغداد في زيارة رسميَّة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الخارجيَّة السعودي فيصل بن فرحان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة".



وأضافت، ان "وزير الخارجيَّة السعودي سيلتقي خلال زيارته الرؤساء الثلاثة في بغداد".