اجتماع وزيرا الخارجية العراقي والسعودي في بغداد

وقال مصدر لـ السومرية نيوز، إن "وزير الخارجية، فؤاد حسين عقد اجتماعا مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان في العاصمة بغداد".وقبل قليل، أعلنت وزارة الخارجية، وصول وزير الخارجيَّة السعودي إلى بغداد في زيارة رسميَّة.وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الخارجيَّة السعودي فيصل بن فرحان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة".وأضافت، ان "وزير الخارجيَّة السعودي سيلتقي خلال زيارته الرؤساء الثلاثة في بغداد".