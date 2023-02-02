بن فرحان يواصل الزيارات في بغداد.. اجتماع مع رئيس الجمهورية: هذه التفاصيل

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد أستقبل، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في قصر بغداد".

وبحسب مصادر سياسية للسومرية نيوز، فأن "رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية السعودي سيبحثان القضايا المشتركة بين البلدين".وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد عقد اجتماعا مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.وأكد بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي، والذي حضره مراسل السومرية، أن "هناك تطورا إيجابيا اقتصاديا مع العراق"، مبينا أن "المملكة تدعم جهود الحكومة العراقية لتأسيس الاقتصاد والاستمرار بنمو البلد من خلال تفعيل التنسيق المشترك".وأشار الى، أن "هنالك فرص حقيقية ولابد ان نستفيد من هذه الفرص"، مجددا دعمه بشأن "الاستقرار في العراق والمنطقة من خلال الحوار ومعالجة اوجه الخلاف".ووصل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، الى العاصمة بغداد بزيارة رسمية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الخارجيَّة السعودي فيصل بن فرحان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة".وأضافت، ان "وزير الخارجيَّة السعودي سيلتقي خلال زيارته الرؤساء الثلاثة في بغداد".