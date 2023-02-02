الاعرجي: نؤكد على إبعاد العراق عن أي صراعات جانبية

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الأعرجي استعرض مع السفير الإسباني، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".وأضاف: "أكد الأعرجي، أن إسبانيا بلد مهم وكبير، والعراق يتطلع إلى تطوير علاقاته وتبادل الخبرات بين البلدين، لاسيما التنسيق بين وزارتي الداخلية العراقية والإسبانية، مشيرا إلى أن المعركة مع داعش الإرهابي معركة استخبارية، مبينا أن القوات العراقية وجهت ضربات موجعة للعناصر الإرهابية".وأشار المكتب الإعلامي الى ان "الأعرجي جدد، تأكيد الحكومة العراقية على إبعاد العراق عن أي صراعات جانبية، وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، لافتا إلى أن "بقاء مخيم الهول يشكل خطرا كبيرا وتهديدا للمنطقة والعالم، لكونه يضم إرهابيين خطرين، وقد يخرج أجيالا جديدة من المتطرفين والمتشددين، مؤكدا أهمية تفكيك وإنهاء هذا المخيم".من جانبه أكد السفير الإسباني، أن "تحقيق الأمن المستدام يساعد على استقرار الدول، ويفسح المجال للدبلوماسية لحل الخلافات بين الدول، مشيرا إلى أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم"، مبينا أن "بعثة حلف الناتو في العراق ليست قتالية، بل لتقديم الاستشارة وبناء القدرات العراقية".