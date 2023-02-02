بلاسخارت: حكومة العراق اتخذت خطوات عديدة في مكافحة الفساد

وقالت بلاسخارت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن وتابعتها السومرية نيوز، أن "الحكومة العراقية تحتاج إلى الدعم السياسي للمضي قدماً وتحقيق تطلعات المواطنين وأكدت التزامها بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات، وهي جهود تستحق الإشادة".وأضافت "أشجع الحكومة العراقية على المثابرة في مكافحة الفساد"، لافتة إلى، أن" الحكومة تبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة".وأوضحت بلاسخارت، أن" الحكومة أكدت التزامها بتسوية المسائل العالقة مع إقليم كردستان، ونتطلع لاتفاق مستدام بين بغداد وأربيل وتضمينه بموازنة 2023"، مشددة على أهمية إقرار الموازنة الاتحادية على وجه السرعة".وأكدت على "ضرورة إيلاء الأولوية للتنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وحده، بما في ذلك تطوير قطاع خاص له القدرة على خلق فرص عمل".وأشارت الممثلة الأممية إلى، أن "الحكومة العراقية تنفذ سياسة انفتاح وتوازن ناجحة في علاقاتها الخارجية وخاصة الإقليمية واحترام مبادئ السيادة".وحول الشأن السياسي في إقليم كردستان أكدت بلاسخارت، أنه " للأسف لا تزال الانقسامات بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان تترك آثارها السلبية على مؤسساته وشعبه، وهناك حاجة ماسة إلى تسويات سريعة بشأن الخلافات النقدية والإدارية والأمنية والانتخابية العالقة".وتابعت، أن "إيصال الرسائل عبر القصف من خارج العراق لن يؤدي إلا لزيادة التوترات ويتسبب بقتل الناس وتدمير الممتلكات"، مبينة، أن" الوسائل الدبلوماسية القائمة هي في متناول الجميع".ولفتت إلى، أن" التحديات التي تواجه العراق لم تظهر بين ليلة وضحاها، لافتة إلى، أنه" من الأهمية بمكان أن تعطي الأحزاب السياسية والأطراف الفاعلة الأخرى الأولوية لمصلحة البلد على المصالح الأخرى".