السامرائي يثمن الدور العربي والاردني بدعم العراق

السومرية نيوز – سياسة



ثمن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، الدور العربي بدعم حكومة وشعب العراق.



وقال السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "نثمّن باعتزاز كبير الدور العربي عموماً وموقف الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وشخص جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على وجه الخصوص، ونقدّر عالياً جهودهم الأخوية الصادقة والمتميزة لدعم حكومة وشعب العراق".