أمير الايزيديين يرفع جملة مطالب بينها موجهة إلى الأمم المتحدة

وقال تحسين بك، في مؤتمر صحافي، حضره مراسل السومرية، "نناشد جميع اطياف الشعب العراقي والجهات الحكومية والمؤسسات المدنية لبذل المزيد من الجهد من اجل الدفاع عن قضايا جميع المكونات العراقية لا سيما ابناء المكون الايزيدي".وأضاف، "طالبنا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الإيزيديين وحقوقهم".وطالب "بتشريع قانون خاص لمحاكمة عناصر داعش، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية (11/202) الخاص بالكوتا للمكون الإيزيدي، بالإضافة الى تنفيذ اتفاقية سنجار وتوفير الأمن لذلك القضاء أجل إعادة النازحين".كما طالب تحسين بك "بإدراج المشاريع الخدمية والاستراتيجية ضمن قانون الموازنة العامة لإعمار مناطق سنجار، ومراعاة ملف التوازن في توزيع مناصب الدولة ومن ضمنها التمثيل الدبلوماسي وتخصيص نسب للتطوع في صفوف الوزارات الأمنية".