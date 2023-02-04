الخارجية تؤكد متابعتها لمصير فتاة عراقية "اختُطِفت" في ليبيا

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختُطِفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي".وفي وقت سابق، تعرضت فتاة عراقية في مدينة طرابلس الليبية، الى عملية اختطاف.وعلى الرغم مرور أكثر من ثلاثة أيام على عملية الاختطاف، الا أن مصير الفتاة العراقية يبقى مجهولاً.