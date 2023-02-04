الاعرجي والعلوي يناقشان الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج الحكومي

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "بحث مع العلوي، استمرار التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الخارجية، في القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز علاقات العراق السياسية مع الدول الشقيقة والصديقة".وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا، الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج الحكومي، لحكومة محمد شياع السوداني، والتأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ فقراته، وفق المدد والتوقيتات التي حددها البرنامج".