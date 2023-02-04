السوداني يتلقى رسالة خطية من بن زايد.. هذا مضمونها

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي".وسلّم الوزير الإماراتي، خلال اللقاء، "رسالة خطّية إلى السوداني من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة العراقية لزيارة الإمارات، من أجل التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوثيق التعاون المشترك، على مختلف المجالات والصعد".وحمّل رئيس مجلس الوزراء، المبعوث الإماراتي "شكره وتقديره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن".