بغداد وأبو ظبي تبحثان توقيع اتفاقيات في شتى المجالات

وذكر بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن شواني "استقبل وزير العدل في دولة الامارات العربية المتحدة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، في بغداد؛ لبحث عدداً من القضايا التي تخص تطوير العلاقات في شتى المجالات".وعلى صعيد متصل، حضر شواني، الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير العدل الاماراتي، حيث تسلّم رئيس الوزراء رسالة خطية من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة الامارات للتباحث في تعزيز العلاقات الثنائية".