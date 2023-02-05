وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمراراً لنهج التواصل البنّاء مع الرأي العام، وتوفير المعلومات عن الأداء الحكومي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يكلف باسم العوادي بمهامّ المتحدث الرسمي للحكومة".