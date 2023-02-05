العراق وعمان يناقشان التطورات الاقليمية والدولية

وذكرت السفارة العراقية لدى مسقط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العامري التقى اليوم وزير المكتب السلطاني الفريق اول سلطان بن محمد النعماني، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة".وناقش اللقاء "التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء تقارب الرؤى بين البلدين الشقيقين".