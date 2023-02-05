الإطار التنسيقي: مجلس الوزراء يعتزم تقديم موازنة 2023 إلى مجلس النواب

وقال الإطار التنسيقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء يعتزم تقديم موازنة 2023 إلى مجلس النواب لاقرارها خلال اجتماع لقادة الاطار حضره رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، موضحا ان "رئيس الوزراء قدم شرحاً مفصلاً عن الآليات التي تم على اساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي".واضاف: "رئيس الوزراء قدم شرحاً بشأن الحوارات التي اجراها البنك المركزي مع البنك الفدرالي الامريكي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك المركزي".واشار الإطار التنسيقي الى ان "المجتمعون ناقشوا الإجراءات الحكومية لتقليل تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة والزيارة المرتقبة لوفد العراق الى واشنطن برئاسة وزير الخارجية استكمالا لاجتماعات اسطنبول".