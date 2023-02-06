وزيرا الخارجية العراقي والروسي يجتمعان في بغداد

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حسين عقد، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع نظيره وزير الخارجية الروسي، سيرفي لافروف".ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرفي لافروف، أمس الاحد، الى العاصمة بغداد.وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لافروف وصل في وقت متأخر من أمس الأحد، الى العاصمة بغداد".وأضافت، ان "وزير الخارجية الروسي سيعقد اجتماعات عديدة مع الرئاسات الثلاث؛ لمناقشة ملفات عديدة ومنها أزمة الطاقة في العالم".