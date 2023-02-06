السامرائي: جهود رئيس الحكومة باستقرار الدولار يؤكد قدرتها على تفكيك الأزمة المالية

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إنه "بعزم العراقيين نعبر المصاعب، والجهد الذي بذله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهدف استقرار صرف الدولار يؤكد قدرته على المضي قدماً لتفكيك الأزمة المالية وقطع الطريق على المضاربين بأرزاق الشعب".وتابع، "على الجميع وعلى رأسهم القطاع المصرفي تحمّل مسؤولية دعم الحكومة في خطواتها الاخيرة".