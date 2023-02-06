السوداني والحلبوسي يؤكدان على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

بحث رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الأوضاع العامة في البلاد، مؤكدين على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير استقبل السوداني "وجرى بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".



كما بحث اللقاء، وفق البيان، "عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية والتشريعية التي لها تماس بحياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم".