العراق يتضامن مع سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، "نتقدَّم بأحرِّ التعازي والمواساة بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، ونعبِّر عن تضامننا مع الشعبين الجارين لتجاوز هذه المحنة".وأتم "خالص الدعوات بالرحمة والمغفرة للمتوفين، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء والعافية للمصابين".وضرب زلزال مدمّر بقوة 7,8 درجات بمقياس ريختر، وسط وجنوب وغرب تركيا، وشمال شرق سوريا، ما تسبّب بمقتل وإصابة الالاف، بالإضافة إلى تدمير آلاف المباني.