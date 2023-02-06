بعد الزلزال المدمر.. الصدر يوجه دعوة لسوريا وتركيا

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، "السلام على الشعب السوري والسلام على الشعب التركي"، مضيفاً: "إننا اذ نتقدم بوافر العزاء لضحايا الزلزال ولهم منا كامل المواساة فإننا نؤكد عليهم الالتزام بالصبر والاستغفار ليرفع الله البلاء والحيف عنا وعنهم".وتابع: "وليوحدوا صفوفهم ولينبذوا الخلافات بين البلدين".وأتم الصدر: "نسأل الله أن يبعد عنهم الشرور والإرهاب بحق محمد وآل محمد".وضرب زلزال مدمّر بقوة 7,8 درجات بمقياس ريختر، وسط وجنوب وغرب تركيا، وشمال شرق سوريا، ما تسبّب بمقتل وإصابة الالاف، بالإضافة إلى تدمير آلاف المباني.