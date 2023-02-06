السوداني يعزي بضحايا الزلزال الأخير ويصدر توجيهات عاجلة

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "قدّم التعازي باسم العراق حكومة وشعباً لجميع ذوي الضحايا من كل الشعوب الشقيقة والصديقة التي أصابتها آثار الكارثة الإنسانية، ولأبناء شعبنا في إقليم كردستان".ووجَّه رئيس مجلس الوزراء، "بشكل عاجل، بإرسال عدد من فرق الدفاع المدني، والفرق والمواد الطبية الطارئة والإسعاف الأولي، ومستلزمات للإيواء والإغاثة، فضلاً عن كميات من السلات الغذائية والوقود، للإسهام في تقديم يد العون للضحايا والمتضررين".كما وجّه السوداني، وفق البيان، "برفع حالة الجهوزية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية".