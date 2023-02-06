حادثة الزلزال.. السامرائي يدعو للوقوف مع شعبي تركيا وسوريا

وذكر السامرائي، في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "نتابع بألم وحزن وقلق آثار الزلزال الذي تعرض له الأشقاء والاصدقاء في سوريا وتركيا، وإذ نعبر عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء، فإننا ندعو الجميع إلى الوقوف مع الشعبين العزيزين لتضميد الجراح وتخفيف المعاناة".وضرب زلزال مدمّر بقوة 7,8 درجات بمقياس ريختر، وسط وجنوب وغرب تركيا، وشمال شرق سوريا، ما تسبّب بمقتل وإصابة الالاف، بالإضافة إلى تدمير آلاف المباني.