المالكي ولافروف.. مباحثات سياسية وأمنية واقتصادية

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي، ان الاخير "استقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف والوفد المرافق له ".واضاف البيان، ان "لافروف نقل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنّياته الطيبة إلى نوري المالكي وللشعب العراقي بدوام التقدم والارتقاء ".واستعرض الجانبان "مستجدات الاوضاع السياسية والامنية و القضايا الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ".واشار المالكي إلى "ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وباقي المجالات المختلفة بين البلدين"، مبينا أن "العراق يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم وبما يحقق المصالح المشتركة".وحول الصراع الدائر بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، اكد رئيس ائتلاف دولة القانون على "اهمية التمسك بقواعد القانون الدولي وتكثيف المساعي للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية عبر الحوار وبما يحفظ للدول والشعوب استقلالها وسيادتها والتعايش السليم بينها، مشيدا بمواقف روسيا الداعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب وجهوده لحماية أمنه واراضيه".بدوره اكد وزير الخارجية الروسي "دعم بلاده للعراق، ورغبتها الجادة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وتأهيل البنى التحتية ".