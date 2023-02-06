السومرية تنشر نص رسالة السوداني إلى الاسد

تنشر وكالة السومرية نيوز، نص رسالة رئيس وزراء جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، إلى رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، حول الزلزال الأخير الذي ضرب البلد وأوقع ضحايا بالآلاف ودمر عدة مبانٍ.





أدناه نص الرسالة: