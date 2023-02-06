الحلبوسي ووزير خارجية روسيا يبحثان الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير استقبل لافروف والوفد المرافق له، لبحث "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في عدد من المجالات، منها الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب".وأكد رئيس مجلس النواب، "حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء، والسعي عبر المؤسسات التشريعية الممثلة للشعوب لاستعادة الاستقرار والأمن العالمي".من جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي عن "رغبة بلاده إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجالات كافة، كما نقل لافروف تحيات رئيس مجلس الدوما الروسي إلى الحلبوسي، مجدداً دعوة المجلس لزيارة روسيا، ووعد رئيس مجلس النواب بتلبيتها في أقرب وقت ممكن".