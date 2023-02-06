زيدان ورشيد يبحثان ملف الموقوفين والمحكومين وضرورة انجاز القضايا الخاصة بهم

بحث رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد ملف الموقوفين والمحكومين وانجاز القضايا الخاصة بهم.



وذكر بيان لمجلس القضاء ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد".



واضاف البيان، ان "اللقاء بحث ملف الموقوفين والمحكومين وضرورة سرعة انجاز القضايا الخاصة بهم وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ".