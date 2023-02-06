النزاهة النيابية تستضيف رئيس هيئة النزاهة

وقال مصدر برلماني للسومرية نيوز، إن "لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي استضافت اليوم الاثنين رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون".وأضاف المصدر أن "الاستضافة جاءت لمناقشة قانون الهيئة في مجلس النواب".