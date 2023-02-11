السوداني يوجه بإعادة تأهيل وترميم بيت الشاعر السياب

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تأكيداً للمكانة الرمزية الكبيرة التي يحظى بها الشاعر بدر شاكر السياب عراقياً وعربياً، بوصفه رائد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعادة تأهيل وترميم بيت الشاعر السياب، الذي تعرض مؤخراً إلى أضرار وبعض الانهيارات".وأكد السوداني بحسب البيان، أن "الشاعر الراحل بدر شاكر السياب يعد رمزاً شعرياً كبيراً، وأيقونة عراقية نفخر بها، وأن من واجب الحكومة الحفاظ على كامل إرثه، ومنها منزله في البصرة الذي يُقبل محبوه لزيارته من داخل العراق وخارجه".ويقع بيت السياب في قرية جيكور في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، وفي هذا البيت كتب عيون الشعر العربي الحديث، ومنه انطلقت للناس أنشودة المطر، وفقا للبيان.