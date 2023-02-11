الحلبوسي يصل الى مقر جامعة الدول العربية في مصر

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحلبوسي وصل، الى مقر جامعة الدول العربية؛ للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية (رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي)".