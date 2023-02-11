التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد النيابي العراقي الى دمشق

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "خلال الزيارة جرى لقاء رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ ونائبه وعدد من النواب السوريين، حيث جرى تنظيم وقفة تضامنية داخل المجلس وإلقاء كلمات عبرت عن عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين".كما التقى الوفد النيابي، حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري، حيث قام الوفد العراقي بتقديم التعازي للحكومة السورية والشعب السوري لسقوط عشرات الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب بعض المدن شمال البلاد، وجرى بحث آخر مستجدات عمليات الإنقاذ والإغاثة واحتياجاتهم من المؤن والمشتقات النفطية واهمية استمرار جسر المساعدات المرسلة من العراق لسوريا، وفقا للبيان.وبحسب البيان، اختتم الوفد العراقي جدول اعماله بزيارة السيدة زينب (ع) واللقاء بعدد من الزوار العراقيين الذين طالبوا بالتدخل لتسهيل عملية دخولهم الى دمشق عبر الحدود البرية.