السوداني يجري اتصالاً مع الرئيس التركي.. اليك التفاصيل

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدّم فيه التعازي والمواساة بسقوط ضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين الماضي".وأعرب السوداني بحسب البيان عن "تضامن العراق شعباً وحكومةً ورئاساتٍ مع الشعب التركي وحكومته إزاء هذه الكارثة الإنسانية، مبتهلاً إلى الباري القدير أن "يشتمل الضحايا برحمته وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل".وأكد خلال الاتصال، "استمرار العراق في تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية ومواد الإغاثة إلى المناطق المنكوبة، إنطلاقاً من روابط الأخوّة وحسن الجوار والتآخي التي تجمع الشعبين العراقي والتركي".من جانبه، ثمّن الرئيس التركي "المبادرة العراقية معبراً عن بالغ شكره وامتنانه للعراق شعبا وحكومة"، مؤكداً "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".