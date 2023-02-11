البيان المشترك بين العراق والإمارات: اتفاقات بمجالات عدة

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الدفاع الروسية: أربع مقاتلات إسرائيلية قصفت دمشق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

البيان المشترك بين العراق والإمارات: اتفاقات بمجالات عدة

سياسة

2023-02-11 | 13:30
البيان المشترك بين العراق والإمارات: اتفاقات بمجالات عدة
3,264 مشاهدة

كشف مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، عن البيان المشترك بين العراق والإمارات، تضمن اتفاقات في مجالات عدة.

وقال المكتب في بيان، "أجرى رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني زيارة رسمية إلى دولة الإمارات بتاريخ 9 شباط 2023، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأكدا أهمية العمل المشترك لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية".
 
واتفق الجانبان بحسب البيان "على أهمية انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين، لما لها من أثر مهم في تعزيز العلاقات ومتابعة جميع الملفات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، كما تم "الاتفاق على تطوير الإطار الناظم للتجارة الثنائية بين البلدين، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة، لتحقيق تكامل اقتصادي أوسع بين الدولتين، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام".
 
كما اتفق الجانبان "على دعم الاستثمارات الإماراتية القائمة والمستقبلية في العراق، وفتح الآفاق أمام الشراكات الجديدة، ومعالجة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي والعراقي، بما يعكس روح الأخوة والصداقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين".
 
وأضاف البيان "كما سيعمل البلدان على رفع مستويات التبادل التجاري والبناء على النمو الكبير الذي شهدته التجارة البينية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت التجارة الثنائية غير النفطية إلى حوالي 17.5 مليار دولار أمريكي عام 2022".
 
واتفق الجانبان على "توسيع وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الصحية والسياحية والثقافية والرياضية وذلك لما لها من أهمية في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين"، وأكد الجانبان حرصهما على "دعم الاستقرار في المنطقة وتحقيق رخاء شعوبها، عن طريق تعزيز التواصل والحوار وبناء الجسور الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي والدولي".
 
وأشاد السوداني بـ"الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مقدماً التهنئة لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP28) خلال العام الحالي، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمل البيئي والحد من آثار التغيرات المناخية".
 
وتقدم الجانب العراقي بـ"الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات على تبنيها مبادرة "إحياء روح الموصل" بالشراكة مع منظمة اليونسكو لإعادة بناء (جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة)".
 
ووجه السوداني بـ"خالص شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ووجه دعوة إلى سموّه للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق"، وفقاً للبيان.
 
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
تجار مخدرات يتبادلون اطلاق النار مع القوات الأمنية - الحلقة ٧٥ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-19
Play
تجار مخدرات يتبادلون اطلاق النار مع القوات الأمنية - الحلقة ٧٥ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-19
Morning Live
Play
Morning Live
زراعة الشعر باهظة الثمن وليست طويلة الأمد - الحلقة ٢٣٤ | 2023
05:00 | 2023-02-19
Play
زراعة الشعر باهظة الثمن وليست طويلة الأمد - الحلقة ٢٣٤ | 2023
05:00 | 2023-02-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٤٠٥ | 2023
04:00 | 2023-02-19
Play
شارع المتنبي - الحلقة ٤٠٥ | 2023
04:00 | 2023-02-19
رحال
Play
رحال
أصالة وتراث مدينة تكريت - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-18
Play
أصالة وتراث مدينة تكريت - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-18
Play
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-18
Play
من ١٨ الى ٢٤ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-18
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
معلومات مشوّقة عن تصميم المنازل والديكور - Dayane & The city م٣ - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:00 | 2023-02-17
Play
معلومات مشوّقة عن تصميم المنازل والديكور - Dayane & The city م٣ - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:00 | 2023-02-17
Biotic
Play
Biotic
هل السمنة مرض؟ وما هي اسبابها؟ - الحلقة ٤٩ | 2023
14:50 | 2023-02-16
Play
هل السمنة مرض؟ وما هي اسبابها؟ - الحلقة ٤٩ | 2023
14:50 | 2023-02-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) - حلقة ٤٩ | الموسم 4
14:00 | 2023-02-16
Play
ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) - حلقة ٤٩ | الموسم 4
14:00 | 2023-02-16
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
الكاهي والقيمر اللذيذة، والكباب العراقي الشهي - حلقة ٣ | الموسم الثالث
14:50 | 2023-02-15
Play
الكاهي والقيمر اللذيذة، والكباب العراقي الشهي - حلقة ٣ | الموسم الثالث
14:50 | 2023-02-15
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
تجار مخدرات يتبادلون اطلاق النار مع القوات الأمنية - الحلقة ٧٥ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-19
Play
تجار مخدرات يتبادلون اطلاق النار مع القوات الأمنية - الحلقة ٧٥ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-19
Morning Live
Play
Morning Live
زراعة الشعر باهظة الثمن وليست طويلة الأمد - الحلقة ٢٣٤ | 2023
05:00 | 2023-02-19
Play
زراعة الشعر باهظة الثمن وليست طويلة الأمد - الحلقة ٢٣٤ | 2023
05:00 | 2023-02-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٤٠٥ | 2023
04:00 | 2023-02-19
Play
شارع المتنبي - الحلقة ٤٠٥ | 2023
04:00 | 2023-02-19
رحال
Play
رحال
أصالة وتراث مدينة تكريت - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-18
Play
أصالة وتراث مدينة تكريت - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-18
Play
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٨ الى ٢٤ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-18
Play
من ١٨ الى ٢٤ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-18
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
معلومات مشوّقة عن تصميم المنازل والديكور - Dayane & The city م٣ - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:00 | 2023-02-17
Play
معلومات مشوّقة عن تصميم المنازل والديكور - Dayane & The city م٣ - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:00 | 2023-02-17
لقطات
Play
لقطات
امورنا داشره ويا اهل البلدية | ناس وناس
04:00 | 2023-02-16
Play
امورنا داشره ويا اهل البلدية | ناس وناس
04:00 | 2023-02-16
Biotic
Play
Biotic
هل السمنة مرض؟ وما هي اسبابها؟ - الحلقة ٤٩ | 2023
14:50 | 2023-02-16
Play
هل السمنة مرض؟ وما هي اسبابها؟ - الحلقة ٤٩ | 2023
14:50 | 2023-02-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) - حلقة ٤٩ | الموسم 4
14:00 | 2023-02-16
Play
ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) - حلقة ٤٩ | الموسم 4
14:00 | 2023-02-16
اعلان
طبعاً، الدينار أقوى من الدولار
طبعاً، الدينار أقوى من الدولار
استقرار موقت فقط
استقرار موقت فقط
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.