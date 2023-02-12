الحلبوسي يختتم زيارته إلى القاهرة

اختتم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، زيارته إلى العاصمة المصرية "القاهرة".



وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "اختتم زيارته إلى القاهرة، والتي جاءت للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية".



ويوم الجمعة الماضي، توجه الحلبوسي إلى القاهرة؛ للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.