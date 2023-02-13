رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الإسراع بإقرار الموازنة

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير أكد "ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار، واستثماره نحو الارتقاء بواقع البلد في مختلف القطاعات خصوصا تلك المرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية، مشيرا إلى "دور مجلس النواب الأساسي في التشريع وسن القوانين والرقابة لتحسين الأداء".وشدد رشيد، على "أهمية الإسراع بإقرار الموازنة العامة من أجل الشروع في الخطط التنموية وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص عبر التشريعات اللازمة والتسهيلات المطلوبة".من جانبه، ثمّن وفد تحالف الآمال الوطني "توجيهات رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى "ضرورة الإسراع بتشريع القوانين المهمة خصوصا ذات الصلة باقتصاد البلد وبحياة المواطنين ومتطلباتهم".