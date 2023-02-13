مجلس النواب يعقد جلسته

السومرية نيوز – سياسية



عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحلبوسي، افتتح اعمال الجلسة رقم (6) للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول".



واضاف البيان، أن "الجلسة عقدت بحضور 189 نائباً".