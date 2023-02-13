بارزاني وبن زايد يبحثان أطر التنسيق والتعاون بين كردستان وأبو ظبي

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى في مدينة دبي، اليوم الاثنين 13 شباط (فبراير) 2023، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان".وشهد اللقاء "تأكيداً متبادلاً على تعزيز العلاقات الراسخة بين إقليم كوردستان والإمارات، وتوطيد أطر التنسيق والتعاون بين الجانبين على الصعد كافة".