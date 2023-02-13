السوداني والحلبوسي يبحثان استضافة بغداد لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير"استقبل رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة بغداد المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي في شهر شباط الجاري، وأفضل الجهود لإنجاح هذه الدورة التي سيترأسها العراق".وشهد اللقاء، بحسب البيان "التباحث في أهمّ القضايا والمواضيع على المستوى الوطني، وبحث سبل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل دعم القوانين التي تيسّر من تنفيذ البرنامج الحكومي، وتلبي طموحات المواطنين في نيل الخدمات والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والخدمية لجميع محافظات العراق".