رئيس الوزراء الهولندي يدعو السوداني لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، جرى فيه بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات، واستعراض مجمل العلاقات بين العراق وهولندا وعموم دول الاتحاد الأوربي".واضاف البيان ان "روته قدّم دعوته إلى رئيس مجلس الوزراء لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي ستستضيفه هولندا في شهر آذار القادم".وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال "تطلع العراق لتعزيز التعاون المشترك، ودعوة الشركات الهولندية للاستثمار في العراق والإسهام في تطوير البنى التحتية الخدمية والاقتصادية".وثمّن السوداني "مشاركة هولندا ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتقديم الدعم والتدريب للقوات العراقية، مبدياً رغبة العراق في مدّ التعاون الثنائي اقتصادياً، والإفادة من الخبرة الهولندية في مجالات المياه ومواجهة التغيرات المناخية والمشاكل البيئية، وكذلك في قطاع التعليم الأولي والعالي".وأبدى رئيس الوزراء الهولندي "رغبة بلاده في التعاون الاقتصادي، مشيداً بدور العراق في تقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة ضحايا الزلزال الأخير في سوريا وتركيا"، معربا عن ترحيب بلاده "بالخطط الطموحة والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة العراقية في تنمية القطاع الخاص، فضلاً عن الإشادة بجهود العراق في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة".