الحكيم والسفير الروسي يبحثان استثمار انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي

وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "استقبل سفير روسيا الإتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف، وبحثا العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة ونتائج زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العراق".واكد الجانبان بحسب البيان، "أهمية نجاح الحكومة الحالية في تأدية مهامها خاصة في ملف الخدمات وتوفير فرص العمل وتحسين الواقع الاقتصادي".وشددا على "ضرورة استثمار الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي وتعزيز فرص الاستثمار والملفات الاقتصادية".ودعا الجانبان الى، "تكثيف الجهود لإحلال السلام في العالم وإشاعة لغة الحوار والتفاهم ".