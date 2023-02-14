برحلة اجلاء خاصة.. الخارجية تعلن اعادة 20 مواطنا من تركيا

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، اعادة 20 مواطنا من تركيا برحلة اجلاء خاصة.



وقال المتحدث بأسم الخارجية، احمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " الوزارة اعادت 20 مواطنا من تركيا ضمن رحلة اجلاء خاصة".

واضاف انه "تم منح ٦١ جواز عبور لمواطنين من ابناء الجالية العراقية في تركيا استعداداً لاجلائهم طوعياً الى العراق".