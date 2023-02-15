بالوثائق.. مطالبة برلمانية بإيقاف إجراءات إحالة عقود نقل نفط القيارة في نينوى

وجاء في وثيقة موقعة باسم رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي، تلقت السومرية نيوز نسخة منها، "وردت الينا معلومات تفيد بوجود شبهات فساد مالي وآلية غير قانونية بعملية إحالة عقود نقل (بري، بحري، خزن) لنقل خام حقل القيارة التابع لشركة نفط الشمال".وتضيف الوثيقة "ناهيك عن عدم وجود أي دراسة جدوى اقتصادية وعدم وجود أي إعلان من قبل الشركة والسعر المراد الإحالة به سعر مبالغ به جداً مقارنة بالأسعار السائدة ويوجد فيه هدراً للمال العام".وشددت الوثيقة على "إيقاف إجراءات الإحالة وعدم العمل بهذه الآلية مستقبلا ودراسة الموضوع بشكل مهني ونزيه واعتماد آلية المنافسة والإعلان من قبل شركة نفط الشمال لضمان الحصول على أفضل الأسعار".وسبق أن أعلنت شركة ناقلات النفط العراقية عن مناقصة نقل النفط الخام من موقع الإنتاج في حقل القيارة وبكميـة (3000 طن / يوم) قابلة للزيادة والنقصان ولمدة (365) يوما قابلة للتمديد والتجديد وبكلفة تخمينية (50000) خمسون ألف دينار عراقي لنقل الطن الواحد واصلــة إلى الموانئ الجنوبية في أم قصر أو خور الزبير.