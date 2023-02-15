نائب عن ديالى يعلن انسحابه من كتلة السيادة

وذكر البياتي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "أعلن انسحابي من كتلة السيادة والعمل بشكل مستقل لأثبت مصداقيتي في القول والوعد والعمل لخدمة اهلي العراقيين بشكل عام وأبناء محافظة ديالى بشكل خاص".واشار الى انه "بعد تحذيرات سابقة اعلنتها بالانسحاب من الكتلة جرّاء عدم الأهتمام بمعاناة اهلنا الكرام ومايحتاجوه من الخدمات وهو ابسط حقوقهم علينا في العيش الكريم، وبعد كل تلك الإخفاقات والوعود الكاذبة".وختم البياتي، "قررت الانسحاب الفوري من كتلة السيادة عبر هذا البيان، وسأحمل معاناة اهلي في محافظة ديالى بكل أمانة ولن يهدأ لي بال إلا بتحقيقها وبالسرعة الممكنة".