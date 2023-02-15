العراق يؤكد على احترام الملكية الوطنية في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف

وذكر بيان للخارجية، أن "العلوي، حضر اعمال المؤتمر الدولي الأول الدولي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب بتاريخ 12/2/2023، الذي عُقد بمناسبة الذكرى الأولى لاعتماد القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور مستشار الامن القومي وممثل رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية ووزير داخلية إقليم كردستان وممثل الامم المتحدة في العراق، بالإضافة الى ممثلي عدد من السفارات والبعثات المعتمدة في العراق و ممثلي بعثة الاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية العاملة في العراق".والقى السفير العلوي، كلمة بالمناسبة "عرّف فيها بالجهود التي بذلت من قبل مستشارية الامن القومي ووزارة الخارجية وممثلية العراق الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في نيويورك، مستعرضاً آثار التطرف العنيف والاعمال الإرهابية التي قامت بها التنظيمات الإرهابية الزعزعة امن واستقرار البلد".كما ثمن وكيل وزارة الخارجية "الجهود الكبيرة التي بذلها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتوسيع التعاون الاقليمي والدولي وتعزيز القدرات الوطنية وتبادل الخبرات مع المجتمع الدولي في المجالات المختلفة؛ مؤكداً اهمية احترام الملكية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف واحترام سيادة الدول، والمبادئ والمقاصد التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وعدم استخدام أراضي الدول الأخرى لتصفية الحسابات بحجة مكافحة الإرهاب".