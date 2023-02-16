علاوي يؤكد ضرورة توحيد البيت الكردي ونبذ الخلافات: ستسهم باستقرار العراق

وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل في مكتبه وفد الحركة الاسلامية في كردستان برئاسة احسان الشيخ علي عبد العزيز، وجرى خلال اللقاء الحديث عن الاوضاع على الساحة المحلية والتأكيد على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات وتوفير حياة حرة كريمة لابناء شعبنا العراقي الكريم".وشدد علاوي خلال اللقاء، على "ضرورة توحيد البيت الكردي ونبذ الخلافات والحفاظ على وحدة كردستان"، مؤكداً ان "هذا الامر سينعكس ايجاباً على استقرار الوضع في عموم العراق وسيسهم بشكل كبير في حل المسائل العالقة بين المركز والاقليم من خلال حوارٍ هادفٍ وبناء".